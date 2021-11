Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : option de surallocation exercée intégralement information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 07:37









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que les teneurs de livre associés de son offre globale de 4,5 millions de nouvelles actions ordinaires, ont intégralement exercé leur option de surallocation pour souscrire à 675.000 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 337.500 ADS. Aucune opération de stabilisation n'a été réalisée et la période de stabilisation est désormais close. Le règlement-livraison des ADS (american depositary shares) supplémentaires interviendra en même temps que l'offre globale, le ou vers le 2 novembre. En conséquence, le nombre total d'actions ordinaires et d'ADS émis dans le cadre de l'offre s'élève à 5.175.000 actions ordinaires, dont 708.120 seront livrées sous la forme de 354.060 ADS, portant ainsi le montant total brut de l'offre à environ 102 millions de dollars.

