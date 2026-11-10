Valneva obtient une confirmation clinique pour Ixchiq avec 94% de séroréponse à 5 ans

La société de biotechnologie spécialisée dans les vaccins a dévoilé des résultats cliniques à long terme attestant de la persistance des anticorps cinq ans après l'administration d'une dose unique de son vaccin contre le chikungunya, Ixchiq.

Sur les 221 adultes en bonne santé suivis dans le cadre de l'essai, 94% ont conservé des titres d'anticorps neutralisants largement supérieurs au seuil de séropositivité cinq ans après une seule injection.

L'un des enseignements majeurs de l'étude réside dans la constance de la réponse immunitaire : la persistance des anticorps, mesurée tant par la moyenne géométrique des titres (GMT) que par les taux de séroréponse (SRR), s'avère comparable chez les adultes de 65 ans et plus et chez les jeunes adultes âgés de 18 à 64 ans.

Pour Valneva, ces résultats consolident l'avantage concurrentiel d'Ixchiq face à une maladie caractérisée par des flambées épidémiques imprévisibles.