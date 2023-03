Valneva: nouvelles données positives sur le vaccin anti-Covid 19

(AOF) - Valneva publie aujourd'hui des données positives pour son vaccin contre la Covid-19, VLA2001, provenant d’études cliniques en cours et fait également un point sur les soumissions auprès des autorités réglementaires. Comme annoncé précédemment, Valneva n'investira pas dans de nouvelles études pour ce vaccin, en l’absence d’un nouvel accord de partenariat. Néanmoins, la biotech finalise les études cliniques et les soumissions réglementaires déjà initiées, comme convenu avec les autorités.

Le 23 février 2023, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis positif pour l'utilisation de VLA2001 chez les adultes âgés de 18 à 50 ans comme dose de rappel à administrer au moins sept mois après une primovaccination de deux doses avec VLA2001 (rappel homologue) ou après un vaccin COVID-19 à vecteur adénoviral (rappel hétérologue).

Dans l'étude pivot de Phase 3 COV-Compare (VLA2001-301), les anticorps neutralisants au 208ème jour (six mois après la seconde injection de VLA2001) étaient non inférieurs à ceux du comparateur actif AZD1222, un vaccin à adénovirus. Le déclin de l'activité des anticorps neutralisants durant les six mois suivant la seconde injection de VLA2001 était similaire à celui du comparateur actif, et moins prononcé que pour les autres vaccins homologués contre la Covid-19. La réponse des lymphocytes T contre la protéine Spike obtenue après vaccination avec VLA2001 était du même ordre que celle du comparateur actif. En outre, la vaccination avec VLA2001 a induit une réactivité des cellules T contre la nucléocapside et la protéine de membrane.

Par ailleurs, les résultats de VLA2001-304, une étude de Phase 3 menée chez des adultes âgés de 56 ans et plus, ont montré que VLA2001 était bien toléré par ces participants lorsqu'il était administré en deux ou trois doses, confirmant ainsi le profil de sécurité favorable précédemment rapporté pour VLA2001. Dans cette tranche d'âge, une vaccination avec deux doses de VLA2001 a généré des titres moyens géométriques et des taux de séroconversion inférieurs à ceux obtenus chez les jeunes adultes âgés de 30 ans et plus.

Après deux doses, l'immunogénicité chez les adultes plus âgés était à un niveau qui pouvait être corrélé à une efficacité vaccinale de 60 à 70 % contre la souche ancestrale du SRAS-CoV-2. Une troisième dose de VLA2001 a renforcé l'immunogénicité chez les participants âgés de 56 ans et plus jusqu'à atteindre des titres associés à une efficacité vaccinale >90 % contre la souche ancestrale du SRAS-CoV-2.

Enfin, la durée de conservation du vaccin VLA2001 a récemment été étendue à 21 mois contre 18 mois précédemment. Valneva continuera à soumettre des données pour la prolonger davantage.

- Spécialiste du développement de vaccins prophylactiques contre les maladies infectieuses aux options thérapeutiques limitées ;

- Chiffre d’affaires de 348 M€ Md€ tirés de l’Europe pour 56 %, devant les Amériques (27 %), puis l’Asie-Océanie (9 %) et l’Afrique-Moyen-Orient (8 %) ;

- Modèle d’affaires : portefeuille de vaccins diversifié pour large public, financement des développements cliniques par une infrastructure spécialisée, 2 vaccins commerciaux (Ixiaro et Dukoral contre l’encéphalite japonaise et le choléra) et des droits de distribution de vaccins pour des tiers ;

- Capital détenu à 9,9 % par le groupe Grimaud la Corbière, 8,24 % par BPI France, 7,6 % par Deep Track Capital et 6,9 % par Pfizer, Frédéric Grimaud présidant le conseil de surveillance de 5 membres et Thamas Lingelbach le directoire ;

- Bilan solide avec 307 M€ de capitaux propres, renforcé par une trésorerie disponible de proche de 400 M€ en octobre 2022, donnant une visibilité financière jusqu’à fin 2024.

- Stratégie de moyen terme fondée sur le financement de la R&D par les ventes des vaccins Ixiaro et Dukoral, d’extension du réseau de fabrication (3 sites, en Ecosse, Suède et Autriche) et de partenariats valorisant les actifs du groupe ;

- Stratégie d'innovation inhérente au modèle d’affaires, riche d’un portefeuille de 398 brevets et soutenue par 173 M€ de frais de R&D, avec 3 actifs principaux et 3 programmes précliniques :

- le seul vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme,

- le seul vaccin à injection unique contre le chikungunya,

- candidats vaccins contre le metapneumovirus de l’homme, le parvovirus et le norovirus ;

- Stratégie environnementale : efficacité énergétique, minimisation des déchets, utilisation optimale de l’eau et réduction de 5 %, vs 2016, des émissions de CO2 d’ici 2025 ;

- Bonne visibilité de l’activité grâce aux accords sur les vaccins avec :

- Pfizer pour co-développer et vendre celui contre la maladie de Lyme (308 M$),

- Bavarian Nordic pour le marketing et la distribution de vaccins spécialisés,

- Batavia Biosciences pour développer un vaccin peu coûteux contre la polio,

- l’institut Butantan contre le chikungunya pour pays à faible revenu.

- Après la fin de la production du vaccin anti-covid VLA2001 indu par la chute des commandes publiques, d’où le redressement de la situation financière via un appel au marché en septembre 2022 et les tensions sur la production d’IXIARO, deux défis majeurs : le VLA1553 contre le chikungunya et le VLA15 contre la maladie de Lyme ;

- VLA1553 : après la demande d’autorisation aux Etats-Unis déposée en décembre, demande à l’Union européenne attendue pour le 1er trimestre ;

- VLA15 : fin de la phase 3 d’essais cliniques du vaccin contre la maladie de Lyme au 2ème trimestre 2023 ;

- Lancement de la commercialisation, en partenariat avec VBI Vaccines, du PreHevbri, seul vaccin autorisé en Europe contre l’hépatite B ;

- Après une progression de 11 % des revenus à fin septembre et une réduction à 99 M€ de la perte nette, objectifs 2022 d’un chiffre d’affaires entre 340 et 360 M€ et dépenses de R&D entre 95 et 115 M€.

