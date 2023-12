Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: nouvelles données positives pour Ixchiq information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva annonce des données positives sur la persistance des anticorps à 24 mois pour son vaccin à injection unique contre le chikungunya, Ixchiq, ayant atteint son critère d'évaluation principal avec un taux de séro-réponse de 97%.



'Les taux d'anticorps sont restés élevés et nettement au-dessus du seuil de séro-réponse défini, et sont ainsi en faveur d'une réponse immunitaire de long terme, comme attendu. Aucun problème de sécurité n'a été observé au cours du suivi à long-terme', précise-t-il.



Ces nouvelles données viendront compléter celles fournies pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché obtenue auprès de la FDA américaine et pour les processus d'approbation réglementaire actuellement en cours.





