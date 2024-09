Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: nouvelles données positives dans Lyme information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Valneva et Pfizer annoncent des données positives sur l'immunogénicité et l'innocuité de l'étude de phase 2 VLA15-221, suite à une deuxième vaccination de rappel avec son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15, un an après la première dose de rappel.



La réponse immunitaire et le profil d'innocuité un mois après cette deuxième dose de rappel étaient similaires à ceux rapportés après la première, 'démontrant le bénéfice potentiel que pourrait avoir une vaccination de rappel avant chaque saison de maladie de Lyme'.



'Il n'existe actuellement aucun vaccin humain contre la maladie de Lyme et VLA15 est le candidat vaccin le plus avancé contre cette maladie, avec deux essais de phase 3 en cours', mettent en avant les deux groupes de santé.



Pfizer a pour objectif de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché à la FDA américaine et à l'Agence Européenne des Médicaments en 2026, sous réserve que les données de phase 3 obtenues soient positives.



Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) estiment qu'environ 476.000 personnes sont diagnostiquées et traitées contre la maladie de Lyme chaque année aux États-Unis et que 129.000 cas sont signalés chaque année en Europe.





