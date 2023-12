Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: nouvelle gouvernance mise en place information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que les résolutions recommandées par son directoire ont été approuvées par son AG mixte du 20 décembre, dont le passage immédiat d'un système de gouvernance à deux niveaux vers un système à un seul niveau dirigé par un conseil d'administration.



Lors d'une réunion constitutive qui s'est tenue après l'assemblée générale, Anne-Marie Graffin, ancien membre du conseil de surveillance de Valneva, a été élue présidente du conseil d'administration de la société de vaccins.



Lors de cette même réunion, suite à la mise en place du nouveau système de gouvernance, Thomas Lingelbach a été nommé chief executive officer de Valneva. Il est également membre du conseil d'administration nouvellement formé.





