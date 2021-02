Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : nouvelle étude sur le vaccin anti-chikungunya Cercle Finance • 22/02/2021 à 15:35









(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir initié une étude visant à évaluer l'homogénéité des lots cliniques de phase III de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553. Les volontaires de l'étude seront suivis pendant un total de six mois. L'objectif est de démontrer l'homogénéité de la fabrication du vaccin en montrant que trois lots fabriqués consécutivement provoquent des réponses immunitaires équivalentes en mesurant les titres d'anticorps neutralisants 29 jours après la vaccination. La société de biotechnologies précise que cette étude sera conduite en parallèle de l'étude pivot de phase III déjà en cours, VLA1553-301, qui porte notamment sur la détermination de la séroprotection sur la base de critères immunologiques.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -4.89%