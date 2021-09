Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : nouveaux résultats positifs dans la maladie de Lyme information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Valneva et Pfizer annoncent de nouveaux résultats positifs, y compris des données après une dose de rappel, pour l'étude de phase II VLA15-202, évaluant l'immunogénicité et l'innocuité de leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. La poursuite de l'évaluation au dix-huitième mois a montré que les titres d'anticorps ont diminué dans tous les groupes vaccinés, tout en restant au-dessus de leur niveau initial, confirmant ainsi la nécessité d'un schéma de rappel. Les deux partenaires ajoutent que VLA15 était sûr et bien toléré pour toutes les doses et dans tous les groupes d'âge testés. Aucun événement indésirable grave n'a été observé dans tous les groupes ayant reçu le vaccin.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +0.77%