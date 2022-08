Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Valneva: nouveaux résultats positifs dans la Covid-19 information fournie par Cercle Finance • 29/08/2022 à 07:26

(CercleFinance.com) - Valneva annonce que de nouveaux résultats de phase 3 pour son vaccin contre la Covid-19, VLA2001, ont montré une immunogénicité persistante et des premiers résultats positifs d'utilisation comme rappel hétérologue après une primovaccination avec ChAdOx1-S.



Ainsi, la survenance de cas de Covid-19 était similaire dans les groupes VLA2001 et ChAdOx1-S, ce qui confirme les résultats précédents. Il n'y a eu aucun cas grave jusqu'au 208e jour dans les groupes directement comparables (personnes de plus de 30 ans).



'VLA2001 a permis de renforcer l'immunité jusqu'à des titres d'anticorps neutralisants plus élevés qu'après la primovaccination, et jusqu'à des niveaux signalés comme étant hautement efficaces (90%) contre le SARS-CoV-2', ajoute Valneva.



Si les résultats de l'essai en cours VLA2001-307 - attendus au quatrième trimestre - sont positifs, ils pourraient soutenir l'utilisation de VLA2001 comme rappel hétérologue, sous réserve des recommandations et approbations réglementaires applicables.