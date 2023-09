Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: nouveau contrat avec le DoD pour Ixiaro information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Valneva annonce la signature d'un nouveau contrat avec le Département américain de la défense (DoD) pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise Ixiaro, les livraisons des doses devant débuter immédiatement.



Dans le cadre de ce nouveau contrat d'un an, le DoD achètera des vaccins pour une valeur minimale de 32 millions de dollars et aura la possibilité d'acheter des doses supplémentaires au cours des douze prochains mois.



Seul vaccin contre l'encéphalite japonaise approuvé par la FDA américaine, Ixiaro a été développé dans le cadre d'un accord de collaboration de recherche et développement avec le 'Walter Reed Army Institute of Research', centre de recherche de l'armée américaine.





