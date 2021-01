Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : nomination d'un COO intérimaire Cercle Finance • 11/01/2021 à 07:57









(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir nommé comme chief operating officer (COO) à titre intérimaire, Perry Celentano, qui possède une grande expérience dans les pharmaceutiques et les vaccins, acquise notamment chez Merck, Novartis et Dynavax. Perry Celentano sera basé sur le site de Livingston où la première phase de production du candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001, est menée. Valneva y produit également son vaccin contre l'encéphalite japonaise et son candidat vaccin contre le chikungunya. La société de vaccins, qui avait annoncé fin 2020 le départ en retraite de son directeur financier David Lawrence, a par ailleurs décidé de retenir ses services comme chief financial officer à titre intérimaire, potentiellement jusqu'au milieu de l'année 2021.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris 0.00%