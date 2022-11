Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: nomination d'un chief commercial officer information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Valneva annonce la nomination de Dipal Patel, 'dirigeante chevronnée avec plus de 23 ans d'expérience dans le secteur pharmaceutique', au poste nouvellement créé de chief commercial officer (CCO) et membre du directoire.



La société française explique ainsi 'renforcer son équipe de direction avec un leader commercial reconnu, à un moment où la société fait progresser son candidat vaccin contre le chikungunya vers une mise sur le marché potentielle en 2023'.



Depuis 2019, Dipal Patel était global commercial head du vaccin contre le zona (Shingrix) de GSK, dirigeant ainsi une équipe mondiale multifonctionnelle, et a notamment établi Shingrix comme marque internationale connaissant une expansion mondiale significative.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris 0.00%