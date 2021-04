VALNEVA ne donne plus la priorité aux discussions centralisée avec l'UE pour son vaccin

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué, " Nous avons consacré beaucoup de temps et d'efforts à essayer de répondre aux exigences du processus d'achat centralisé de la Commission Européenne. Malgré nos récents résultats cliniques, nous n'avons pas, à ce jour, fait des progrès significatifs ni conclu un accord d'approvisionnement. (...) Nous sommes convaincus que VLA2001 a un rôle important à jouer à l'avenir, y compris pour des vaccinations de rappel ou des modifications potentielles du vaccin pour s'attaquer aux variants. "

(AOF) - Valneva, société spécialisée dans les vaccins contre les maladies infectieuses, a annoncé qu'elle se focaliserait maintenant sur des discussions bilatérales, pays par pays, pour fournir son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, VLA2001. En conséquence, elle ne donnerait plus la priorité aux discussions de fourniture centralisée actuellement en cours avec la Commission Européenne.

