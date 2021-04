Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : les essais cliniques du vaccin anti-Covid débutent Cercle Finance • 22/04/2021 à 12:34









(CercleFinance.com) - Valneva s'offre un rebond en Bourse ce jeudi après avoir annoncé le lancement de l'étude clinique de phase 3 visant à évaluer son projet de vaccin contre la Covid-19. L'essai - qui sera conduit au Royaume-Uni - vise à comparer l'immunogénicité du candidat vaccin, dénommé VLA2001, face au vaccin d'AstraZeneca, qui a déjà reçu une autorisation de mise sur le marché. Aux termes de l'étude, environ 4000 participants recevront deux doses de l'un des deux vaccins. Le critère principal de l'étude consistera à évaluer la réponse immunitaire mesurée par la production d'anticorps neutralisants spécifiques deux semaines après la vaccination, avec deux doses du vaccin à quatre semaines d'intervalle. Cette annonce permettait au titre Valneva de s'adjuger 1,5% jeudi à la Bourse de Paris après une perte de plus de 6% la veille due à l'annonce d'un changement d'approche dans les négociations que la société mène en Europe en vue de la commercialisation du vaccin.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -0.92%