Valneva: le titre recule, prévisions en deçà des attentes

(CercleFinance.com) - Valneva recule mercredi matin à la Bourse de Paris après avoir dévoilé des prévisions de chiffre d'affaires annuel en deçà des attentes du marché.



Le spécialiste des vaccins a relevé ses prévisions de ventes pour 2024, tablant désormais sur un chiffre d'affaires total entre 170 et 190 millions d'euros, contre 153,7 millions d'euros en 2023.



Les analystes d'Invest Securities font néanmoins remarquer que cette prévision, même améliorée, reste toujours inférieure au consensus, qui vise autour de 215 millions d'euros cette année.



Sur l'exercice 2023, sa perte nette s'est réduite à 101,4 millions d'euros, contre 143,3 millions en 2022.



Avec une trésorerie de 126,1 millions d'euros fin 2023, en hausse de 95 millions d'euros d'une année sur l'autre, Valneva a déclaré aborder l'exercice 2024 'dans une bonne position financière'.



Le titre reculait toutefois de 4,5% vers 10h20, figurant parmi les lanternes rouges de l'indice SBF 120 aux côtés de Kering (-14%).





