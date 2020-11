Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : le titre chute après les nouvelles prévisions 2020 Cercle Finance • 03/11/2020 à 11:42









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 13% après l'annonce d'un chiffre d'affaires total de 58,8 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2020 contre 81,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019. L'EBITDA est négatif de 45,2 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2020 contre un EBITDA positif de 3.0 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires total en 2020 de 120 millions d'euros. Valneva s'attend actuellement à un EBITDA compris entre -40 millions d'euros et -50 millions d'euros.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -13.00%