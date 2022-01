Valneva: le titre bondit, résultats positifs sur le vaccin

(Crédits photo : Groupe Valneva - )

(CercleFinance.com) - Valneva bondit de près de 20% jeudi à la Bourse de Paris après avoir annoncé que son projet de vaccin inactivé contre le Covid-19 montrait une neutralisation du variant Omicron.



Le laboratoire a dévoilé hier soir les résultats d'une étude préliminaire menée en laboratoire démontrant que les anticorps provenant du sérum de personnes vaccinées avec trois doses de son vaccin expérimental, VLA2001, neutralisaient le variant.



Ce petit essai réalisé en laboratoire a consisté à prélever le sérum de 30 participants à l'essai de Ph I/IIa pour l'utiliser dans un test visant à évaluer la neutralisation du virus historique et de ses mutations.



D'après la société, l'ensemble des 30 échantillons ont présenté des anticorps neutralisants contre le virus historique et le variant Delta, et 26 échantillons (87%) contre Omicron.



Les analystes d'Invest Securities rappellent toutefois que des études menées à plus grande échelle et 'in vivo', c'est-à-dire chez l'homme et pas en laboratoire, ont montré qu'il n'existait pas de corrélation entre le taux d'anticorps neutralisants contre Omicron et la protection effective contre l'infection par le virus.



Quoiqu'il en soit, l'action Valneva grimpait de 19,7% ce jeudi en fin de matinée, signant de loin la plus forte hausse de l'indice SBF 120.



La nouvelle avait déjà été bien accueillie hier par les investisseurs américains, le titre ayant progressé de 45% mercredi soir sur le Nasdaq.