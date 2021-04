Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : le rebond parabolique redémarre Cercle Finance • 08/04/2021 à 17:41









(CercleFinance.com) - Valneva renoue avec les 11,5E (son zénith d'ouverture du 6 avril) après un test des 10,5E la veille. Le rebond parabolique amorcé sur les 10E redémarre et l'accélération haussière pourrait se prolonger en direction de 13,5E (ex-résistance des 12 et 15 février).

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +4.72%