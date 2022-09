Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: le projet de vaccin de deuxième génération renaît information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 09:30









(CercleFinance.com) - Valneva s'inscrit en forte hausse lundi matin à la Bourse de Paris après avoir réalisé un nouveau point sur les activités liées à son vaccin contre la Covid-19.



Dans un communiqué, la société indique être actuellement en discussions avec un partenaire potentiel en vue d'un financement qui pourrait lui permettre d'investir dans le développement d'un vaccin de deuxième génération.



L'entreprise avait précédemment conditionné l'avancée de ce projet à l'obtention du financement nécessaire ou d'un engagement de financement au cours du troisième trimestre 2022.



Alors que la fin du trimestre approche à grands pas, Valneva - qui ne dévoile pas l'identité de son interlocuteur - dit mener des discussions 'actives' probablement amenées à se poursuivre au cours des prochains mois.



Le spécialiste des vaccins reconnaît toutefois que ces pourparlers pourraient ne pas aboutir à un accord.



'Bien qu'aucun élément n'ait été précisé, nous pensons possible qu'il puisse s'agir de sociétés qui proposent des solutions de financement via la dette ou equity lines', commentent ce matin les analystes d'Invest Securities.



En parallèle, Valneva indique poursuivre ses discussions avec divers gouvernements et autorités réglementaires dans le monde, dans le but de déployer les stocks restants de son premier vaccin inactivé dans les douze prochains mois.



La société prévoit par ailleurs de publier des données cliniques supplémentaires d'ici la fin de l'année, notamment des données de rappel hétérologue, qui pourraient potentiellement soutenir l'écoulement de ses stocks.



Dans le sillage de ces informations, l'action Valneva grimpait de 6,2% lundi dans les premiers échanges. Le titre accuse encore 76% de baisse depuis le début de l'année.





VALNEVA Euronext Paris +2.50%