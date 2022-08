Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: le DoD ne commande pas de nouvelles doses d'Ixiaro information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 07:50









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que le Département américain de la défense (DoD) a décidé de ne pas exercer la deuxième option annuelle du contrat pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise (EJ) Ixiaro, jugeant ses stocks suffisants pour ses besoins actuels.



Le DoD, qui s'appuie sur Ixiaro depuis 2010 pour aider à protéger son personnel déployé dans des régions où l'EJ est endémique, a néanmoins fait part de son intérêt pour la négociation d'un nouveau contrat d'approvisionnement en 2023.



La société française de vaccins ne prévoit aucun impact de cette décision sur ses prévisions financières pour 2022 et continuera à livrer Ixiaro jusqu'au quatrième trimestre 2022, conformément aux termes de la première option annuelle.



La valeur minimale totale du contrat d'approvisionnement existant était d'environ 118 millions de dollars, en supposant l'exercice de la deuxième option annuelle, qui avait une valeur minimale d'environ 36 millions de dollars pour 250.000 doses.





