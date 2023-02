Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: le directeur financier rejoint Sensorion information fournie par Cercle Finance • 27/02/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies Sensorion annonce la nomination de David Lawrence au poste de directeur financier, à compter du 1er mars. Il était préalablement le directeur financier de Valneva, où il siégeait au conseil d'administration.



David Lawrence était alors responsable des relations investisseurs et de la communication ainsi que de la supervision de la gestion financière de la société de vaccins.



'Au cours de son mandat chez Valneva, il a tenu un rôle déterminant dans plusieurs financements, dont une introduction en bourse sur le Nasdaq, et, lorsqu'il a quitté la société, sa capitalisation boursière avait atteint plus de deux milliards d'euros', pointe Sensorion.





