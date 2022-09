Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: lance un projet d'offre globale d'environ 40 M$ information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 08:05









(CercleFinance.com) - Valneva, société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui, son intention d'émettre et de vendre environ $40 millions d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale réservée à certaines catégories d'investisseurs.



Cet émission comprend (i) une offre de ses American Depositary Shares (les ' ADS '), chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis et (ii) un placement privé concomitant d'actions ordinaires dans d'autres pays en dehors des États-Unis (le ' Placement Privé Européen ', ensemble avec l'Offre U.S., ' l'Offre Globale ').



Tous les titres vendus dans le cadre de l'Offre Globale seront émis par la Société.



Le prix de souscription par ADS en dollars américains et le prix de souscription par action ordinaire correspondant en euros, ainsi que le nombre final d'ADS et d'actions ordinaires émis dans le cadre de l'Offre Globale, seront déterminés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres qui débute immédiatement.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -9.07%