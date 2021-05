Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : la vaccin inactivé étudié comme potentiel rappel Cercle Finance • 19/05/2021 à 18:17









(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé aujourd'hui sa participation à une étude clinique financée par le gouvernement britannique, lancée aujourd'hui et visant à étudier différents vaccins contre la COVID-19 pouvant être utilisés comme rappel. L'étude portera sur sept vaccins contre la COVID-19, dont le vaccin inactivé de Valneva VLA2001, en vue d'une utilisation comme rappel. Les premiers résultats de l'étude, attendus en septembre, aideront le Comité britannique pour la Vaccination et l'Immunisation (JCVI) à prendre une décision sur la mise en place d'un éventuel programme de rappel dès cet automne, visant à s'assurer que les personnes les plus vulnérables du Royaume-Uni bénéficient de la meilleure protection possible pendant la période hivernale. Par ailleurs, Valneva indique continuer à travailler sur une étude pivot de Phase 3 lancée en avril 20211, afin de comparer le candidat vaccin SARS-CoV-2 de Valneva au vaccin Vaxzevria, qui a déjà reçu une autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Sous réserve de résultats de Phase 3 positifs, Valneva prévoit de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché au cours de l'automne 2021.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -1.42%