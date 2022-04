Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: la préservation des 12,8E sera cruciale information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 12:07









(CercleFinance.com) - Valneva dévisse de -17% vers 12,8E suite à de nouvelles 'demandes d'information' de l'EMA (agence du médicament européenne) sur l'efficacité de son vaccin (pourtant déjà approuvé par plusieurs pays).

ce n'est qu'un contretemps supplémentaire qui s'ajoute à de multiples retards (l'obtention du feu vert de l'EMA était prévue pour fin 2021... puis février puis avril puis .... on ne sait plus).

Le titre retrace le support des 12,75E du 13 mars et 21 janvier: une cassure renverrait le titre vers 11E le plancher du 20/09 et 12/08/2021.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -14.60%