Valneva: la cassure des planchers de juin est validée

information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 17:13









(CercleFinance.com) - Il n'y aura pas de miracle comme le 8 mars, les 16/18 et 19 mai, ou le 21 juillet dernier, le titre reprenant +10% à +20% sur ses plus bas en quelques heures pour sauver ses supports : Valneva dévisse de -18% sous les 7,1E puis les 6,65 et aucun rebond ne s'amorce.

Le plancher annuel des 7,45/7,30E du 16 juin est donc irrémédiablement pulvérisé et la chute se prolonge en-deçà des 7,1E, l'ex-zénith du 1er octobre 2020.

Il faut craindre à présent une glissade vers le support des 5,16E du 6 novembre 2020.







Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -19.50%