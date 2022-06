Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : 'l'Europe m'a tuer'', plongeon de -22% vers 8,20 euros information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 09:49









(CercleFinance.com) - L'Europe a fortement revu à la baisse le nombre de doses (de 60 millions à quelques millions) qu'elle s'était déclarée prête à commander auprès de Valneva, après avoir multiplié les 'demandes d'informations' dans un souci affiché de 'prendre toutes les précautions'. Et ce, avec un zèle inversement proportionnel à celui dont elle fit preuve avec l'inoculât ARN des laboratoires américains qui n'ont divulgué que tardivement des données d'un intérêt vital -et qui s'avèrent très négatives- sur injonction de la justice américaine. L'Europe ne montra initialement que fort peu de 'curiosité' sur les effets secondaires pourtant nombreux et connus des labos US dès l'origine. Faute de volumes suffisants, Valneva sera contraint d'abandonner de développement de son vaccin à virus inactivé dont l'Europe est pourtant dépourvue et que plusieurs pays d'Afrique ou du Proche Orient ont jugé conformes aux standards d'efficacité et d'innocuité (effets secondaires marginaux). Un '2 poids, 2 mesures' qui interroge mais le résultat, c'est une terrible 'déception' des marchés qui se traduit par plongeon de -22E vers 8,2E (-58% depuis le 1er janvier) et la cassure du plancher des 9,16E du 16 mai dernier. Valneva comble le 'gap' des 8,12E du 11 janvier 2021 et pourrait retracer le plancher des 7,25E de début janvier 2021 ou du 19/12/2020.



