Valneva-L'autorité de santé américaine suspend le vaccin IXCHIQ aux Etats-Unis

(Actualisé avec chute en bourse et commentaires, contexte)

Valneva VLS.PA a annoncé lundi que l'autorité de santé américaine, la Food and drug administration (FDA), avait suspendu la licence de son vaccin contre le chikungunya IXCHIQ aux Etats-Unis, provoquant une chute de son cours de Bourse.

La mesure, qui intervient après de nouveaux cas d’effets indésirables graves relevé par la FDA, est effective immédiatement et a pour conséquence de bloquer la vente et l’expédition du produit aux États-Unis.

A la Bourse de Paris, le titre Valneva chutait de 23,85% vers 08h50 GMT et était en passe d'accuser sa pire séance depuis juin 2022. Le SBF 120 perdait 0,54% au même moment.

La suspension du vaccin IXCHIQ aux Etats-Unis intervient quelques semaines après la levée d’un arrêt temporaire pour les plus de 60 ans à la suite d’un examen des effets indésirables graves, principalement chez des personnes âgées souffrant déjà de multiples maladies chroniques.

"Cette soudaine suspension de licence se base sur des données actualisées provenant du système de surveillance américain VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) incluant quatre nouveaux effets indésirables graves rapportés en dehors des États-Unis", explique Valneva dans un communiqué.

Le groupe dit continuer d'analyser ces cas en détail et, effectuera, si nécessaire, d’éventuelles démarches relatives à la décision de la FDA.

Il ajoute évaluer actuellement l'impact financier que pourrait avoir un retrait définitif de la licence d’IXCHIQ aux États-Unis mais ne modifie pas pour le moment ses prévisions de chiffre d'affaires.

Au premier semestre, IXCHIQ a généré 7,5 millions d’euros, soit plus de 8 % du chiffre d’affaires total de Valneva.

Le vaccin, également approuvé en Europe, est le premier développé en préventif contre le chikungunya. Il utilise une forme affaiblie du virus pour stimuler la réponse immunitaire.

Malgré le revers aux Etats-Unis, le courtier Kempen considère la chute du titre comme une opportunité d’achat, soulignant que IXCHIQ représente une part mineure de l’argumentaire d’investissement pour Valneva.

Selon le courtier, le principal moteur reste le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, actuellement en phase 3, dont les résultats sont attendus d’ici fin 2025.

(Rédigé par Noemie Naudin, édité par Blandine Hénault)