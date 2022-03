Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: l'autorisation de l'UE attendue le mois prochain information fournie par Cercle Finance • 11/03/2022 à 09:41









(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé vendredi qu'il s'attendait à recevoir une recommandation positive de l'Union Européenne pour son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19 au mois d'avril.



Dans un communiqué, le laboratoire pharmaceutique français précise que l'avis du CHMP concerne l'autorisation conditionnelle de VLA2001 pour la primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 55 ans.



Suite à cette autorisation conditionnelle, le groupe devrait commencer à livrer les doses prévues de VLA2001 aux pays européens au cours du deuxième trimestre.



Valneva rappelle avoir reçu une liste de questions dans le cadre de l'évaluation initiale du CHMP, à laquelle il a répondu sous deux jours ouvrés après leur réception.



La société a reçu en retour un faible nombre de questions supplémentaires, auxquelles elle prévoit de répondre dans les prochains jours.



Pour mémoire, Valneva a signé un accord avec la Commission Européenne prévoyant la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de VLA2001 pendant une période de deux ans, dont 24,3 millions de doses en 2022.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +3.33%