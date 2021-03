Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : initiation d'une étude dans la maladie de Lyme Cercle Finance • 08/03/2021 à 07:09









(CercleFinance.com) - Valneva et Pfizer annoncent l'initiation de l'étude randomisée de phase 2 VLA15-221 pour leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme, première étude clinique de VLA15 à inclure une population pédiatrique âgée de 5 à 17 ans. Environ 600 volontaires sains (âgés de 5 à 65 ans) devraient recevoir soit VLA15 soit un placebo. L'étude comparera un schéma de vaccination de trois doses (injectées à zéro, deux et six mois) et un schéma de vaccination de deux doses (injectées à 0 et six mois). Valneva et Pfizer ont signé un accord de collaboration en avril 2020 pour codévelopper et commercialiser VLA15. Selon l'accord, la vaccination du premier participant dans l'étude VLA15-221 déclenchera le paiement par Pfizer de 10 millions de dollars à Valneva.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris 0.00%