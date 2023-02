Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: hausse de 4% du CA en 2022 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - Valneva annonce un chiffre d'affaires total sur 2022 de 361,3 millions d'euros, soit une hausse de 3,8%, grâce à une croissance de 82,3% des ventes de produits due à la reprise continue du marché des voyageurs, ainsi qu'aux ventes du vaccin contre la Covid-19.



La trésorerie du groupe était de 289,4 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre 346,7 millions à fin 2021, et incluait notamment 102,9 millions de produit brut provenant de l'offre globale sursouscrite réalisée en octobre 2022.



Pour l'exercice 2023, Valneva anticipe 130 à 150 millions d'euros de ventes de produits, y compris des ventes marginales de vaccins contre la Covid-19 dans le cadre d'un accord de fourniture existant avec le Bahreïn.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +2.86%