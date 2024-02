Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: hausse de 26% des ventes de produits en 2023 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - Valneva affiche un chiffre d'affaires total de 153,7 millions d'euros pour 2023, contre 361,3 millions en 2022, un exercice qui comprenait toutefois 280 millions de revenus liés aux accords de fourniture de vaccins contre la Covid-19.



Les ventes de produits ont augmenté de 26% pour atteindre 144,6 millions d'euros sur l'année écoulée, et en excluant les ventes de vaccins contre la Covid-19, elles se sont accrues de 63% à 138,9 millions.



Pour 2024, les ventes de produits sont attendues entre 150 et 180 millions d'euros sous réserve de la disponibilité d'Ixiaro et des produits de tiers, ainsi que de la performance des ventes d'Ixchiq durant l'année de lancement du vaccin aux États-Unis.





