Valneva : Grimaud la Corbière passe sous les 15% du capital

(CercleFinance.com) - Groupe Grimaud la Corbière a déclaré avoir franchi individuellement en baisse, le 5 février, le seuil de 15% du capital de Valneva et détenir, à cette date et au 11 février, 14,93% du capital et 22,77% des droits de vote de cette société de vaccins.

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation de capital de Valneva suite à l'exercice de BSA et d'options. A cette occasion, le groupe familial Grimaud a déclaré n'avoir franchi aucun seuil et détenir, au 11 février, 15,73% du capital et 23,95% des droits de vote.