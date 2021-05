Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : franche cassure des 11,45E Cercle Finance • 24/05/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Valneva valide une franche cassure des 11,45E et s'enfonce vers 10,5E. Une 'E/T/E' baissière est validée avec le plancher des 10E de la mi-mars en ligne de mire

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -6.55%