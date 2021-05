Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : fourchette de prix indicative pour l'offre globale Cercle Finance • 05/05/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Valneva fait part de la fourchette de prix indicative dans le cadre de son offre globale comprenant une offre d'American Depositary Shares (ADS), chacune représentant deux actions, aux États-Unis, et un placement privé d'actions dans d'autres pays. Le prix de souscription des ADS en dollars et le prix correspondant par action ordinaire devraient ainsi se situer entre 10 et 12 euros par action ordinaire, correspondant approximativement à 24,04 et 28,85 dollars par ADS. Il sera au moins égal au cours moyen pondéré du volume des actions sur Euronext Paris sur une période, choisie par le directoire, comprise entre trois et 90 séances consécutives précédant la fixation du prix, diminuée d'une décote maximale de 15%, le cas échéant.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris 0.00%