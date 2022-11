Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: forte réduction des pertes à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva affiche au titre des neuf premiers mois de 2022 une perte nette ajustée de 99,1 millions d'euros, à comparer à 245,9 millions sur la même période de l'année dernière, tandis que sa perte d'EBITDA ajusté est passée de 227,6 à 38 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires total de la société de vaccins s'est établi à 249,9 millions au 30 septembre, multiplié par près de 3,5 fois par rapport à 2021, croissance portée essentiellement par les revenus autres que les ventes de produits.



Elle a en effet profité de la reconnaissance des revenus liés aux précédents contrats de fourniture de vaccins contre la Covid-19, tandis que les ventes de produits hors Covid-19 ont enregistré une croissance à deux chiffres (+11,2%).



Valneva réitère sa prévision annuelle d'un chiffre d'affaires total entre 340 et 360 millions d'euros, mais prévoit désormais une baisse des dépenses de R&D qui devraient être entre 95 à 110 millions d'euros, contre 120 à 135 millions précédemment communiqués.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris 0.00%