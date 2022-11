Valneva : forte réduction de ses pertes à neuf mois... et de ses effectifs

(AOF) - La société de biotechnologie Valneva voit son titre en bourse en hausse à Paris : 4,57% à 6,95 euros. Sur la période de janvier à septembre 2022, La société de biotechnologie a fortement réduit ses pertes à neuf mois, ressortant à 99,1 millions d'euros contre une perte nette de 245,9 millions d'euros un an plus tôt. La perte d'Ebitda ajusté s'est établie à 38 millions d'euros sur la période, contre une perte de 227,6 millions sur les neuf premiers mois de 2021. Valneva a réalisé un chiffre d'affaires multiplié par près de 3,5 sur les neuf premiers mois de 2022, à 249,9 millions d'euros.

Ce chiffre d'affaires était de 69,8 millions d'euros un an plus tôt, hors programme Covid. Le consensus FactSet portait sur 220,1 millions d'euros.

Les ventes de produits se sont établies à 74,4 millions d'euros, contre 45,5 millions un an plus tôt. Elles ont bénéficié de la reprise des ventes des vaccins du voyage et des ventes de vaccins contre le Covid-19 en Europe. Les ventes de produits hors Covid ont enregistré une croissance de 11,2% par rapport à la même période de l'année précédente.

Les autres revenus ont atteint 175,5 millions d'euros, contre 24,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2021.

La trésorerie du groupe au 30 septembre 2022 a progressé à 261 millions d'euros, contre 100,4 millions d'euros au 30 juin.

Pour 2022, le groupe continue de tabler sur chiffre d'affaires compris entre 340 millions et 360 millions d'euros. Cette prévision tient compte de "la poursuite de la reprise des ventes de vaccins du voyage, de nouvelles reconnaissances de revenus liés aux paiements reçus dans le cadre des accords d'achat anticipé avec la Commission européenne et le Royaume-Uni, et des ventes prévues dans le cadre de l'avenant à l'accord d'achat anticipé avec la Commission européenne", a indiqué Valneva.

Conséquence de l'abandon de son programme de vaccin contre le Covid-19, la biotech a annoncé ce jeudi un plan d'économies marqué par la suppression de 20% à 25% de ses effectifs.

L'entreprise prévoit désormais une baisse de ses dépenses de R&D entre 95 millions et 110 millions d'euros cette année, contre 120 à 135 millions d'euros précédemment attendus.

"Après cette réorganisation, l'effectif total de la société devrait être supérieur d'environ 25% à celui d'avant la crise du Covid-19, permettant ainsi à la société de conserver des talents-clés et une expertise supplémentaire pour mener à bien sa stratégie. Ce redimensionnement et ce recentrage devraient permettre de réaliser des économies annualisées d'environ 12 millions d'euros", a précisé Valneva dans un communiqué.

Points clés

- Spécialiste du développement de vaccins prophylactiques contre les maladies infectieuses aux options thérapeutiques limitées ;

- Chiffre d’affaires de 348 M€ Md€ tirés de l’Europe pour 56 %, devant les Amérique (27 %), puis l’Asie-Océanie (9 %) et l’Afrique-Moyen-Orient (8 %) ;

- Modèle d’affaires : portefeuille de vaccins diversifiés pour large public, financement des développements cliniques par une infrastructure spécialisée, 2 vaccins commerciaux (Ixiaro et Dukoral contre l’encéphalite japonaise et le choléra) et des droits de distribution de vaccins pour des tiers ;

- Capital détenu à 11,68 % par le groupe Grimaud la Corbière, 8,15 % par BPI France, 8,14 % par Pfizer à fin septembre, Frédéric Grimaud présidant le conseil de surveillance de 5 membres et Thamas Lingelbach le directoire ;

- Bilan solide avec 307 M€ de capitaux propres face à 42 M€ de dettes à fin avril, renforcé par une trésorerie disponible donnant une visibilité financière jusqu’à fin 2024.

Enjeux

- Stratégie de moyen terme fondée sur le financement de la R&D par les ventes des vaccins Ixiaro et Dukoral, d’extension du réseau de fabrication (3 sites, en Ecosse, Suède et Autriche) et de partenariats valorisant les actifs du groupe ;

- Stratégie d'innovation inhérente au modèle d’affaires, riche d’un portefeuille de 398 brevets et soutenue par 173 M€ de frais de R&D, avec 3 actifs principaux et 3 programmes précliniques :

- le seul vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme,

- le seul vaccin à injection unique contre le chikungunya,

- l'unique vaccin COVID-19 à virus entier inactivé et adjuvanté,

- candidats vaccins contre le metapneumovirus de l’homme, le parvovirus et le norovirus ;

- Stratégie environnementale : efficacité énergétique, minimisation des déchets, utilisation optimale de l’eau et réduction de 5 %, vs 2016, des émissions de CO2 d’ici 2025 ;

- Bonne visibilité de l’activité grâce aux accords sur les vaccins avec :

- avec Pfizer pour co-développer et vendre celui contre la maladie de Lyme (308 M$),

- avec Bavarian Nordic pour le marketing et la distribution de vaccins spécialisés,

- avec Batavia Biosciences pour développer un vaccin peu coûteux contre la polio,

- avec l’institut Butantan contre le chikungunya pour pays à faible revenu.

Défis

- Trois grandes incertitudes à l’automne 2022 :

- la fin de la production du vaccin anti-covid VLA2001 indu par la chute des commandes publiques, d’où le redressement de la situation financière via un appel au marché,

- l’écoulement des stocks du VLA2001sur les marchés internationaux,

- l’attente de la décision du ministère américain de la Défense sur une nouvelle commande d’IXIARO en 2023 ;

- Evolution de l’actionnariat après l’augmentation de capital de septembre , d’un montant de 103 M€(Deep Track avec 6,97 % des actions, BPI France 7,6 %)

- Réponse de l’autorité américaine de santé à la mise sur le marché du vaccin contre le chikungunya ;

- Fin de la phase 3 d’essais cliniques du vaccin contre la maladie de Lyme au 2ème trimestre 2023 ;

- Lancement début 2023 de la commercialisation, en partenariat avec VBI Vaccines, du PreHevbri,, seul vaccin autorisé en Europe contre l’hépatite B ;

- Après un doublement des revenus au 1er semestre, objectifs 2022 d’un chiffre d’affaires entre 340et 360 M€ et dépenses de R&D entre 65 et 75 M€.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.