Valneva: fixation du prix de son offre de 102,9 ME

(CercleFinance.com) - Valneva, société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd'hui la fixation du prix de 21 millions d'actions ordinaires dans le cadre d'une offre globale réservée à des catégories d'investisseurs, comprenant une offre au public de 375 000 American Depositary Shares (' les ADS '), chacune représentant deux actions ordinaires, aux États-Unis (l' ' Offre U.S. '), et d'un placement privé concomitant de 20 250 000 actions ordinaires dans d'autres pays en dehors des États-Unis (le ' Placement Privé Européen ', ensemble avec l'Offre U.S., ' l'Offre Globale ').



En raison d'une très forte demande, la Société a augmenté la taille de l'émission, initialement prévue à 40 millions de dollars.



Le montant brut total devrait ainsi s'élever à environ 102,9 millions d'euros, ce qui équivaut à environ 99,9 millions de dollars.



Le prix de souscription initial a été fixé à 4,90 E par action ordinaire et à 9,51 $ par ADS.





