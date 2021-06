Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : fin du contrat de liquidité Cercle Finance • 14/06/2021 à 13:26









(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir mis un terme au contrat de liquidité relatif à ses actions ordinaires conclu le 25 juin 2018 avec Oddo BHF et Natixis, la liquidité de ses titres s'étant améliorée, résiliation qui a pris effet en fin de semaine dernière. Sur la période du 1er janvier au 11 juin 2021, ont été exécutés 297 transactions à l'achat et 408 à la vente. Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté 102.749 titres à l'achat, ainsi que 120.724 titres à la vente.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +1.29%