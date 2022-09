Valneva: fin de l'accord de collaboration avec IDT Biologika information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 09:45

(CercleFinance.com) - Le spécialiste français des vaccins Valneva a annoncé lundi qu'il ne reconduirait pas son accord de collaboration dans le Covid-19 avec la société germano-américaine IDT Biologika.



Dans un communiqué, Valneva justifie cette décision, prise selon lui 'd'un commun accord' avec son partenaire, par les niveaux actuels de commandes et de stocks existants de son vaccin contre le coronavirus.



L'accord de fabrication commerciale signé l'an dernier prévoyait la production et la livraison, par IDT Biologika, de la substance du vaccin inactivé, dénommé VLA2001, à partir d'installations de biosécurité basées en Allemagne.



Compte tenu de la réduction du volume de commandes de la Commission européenne, Valneva a toutefois pris la décision de suspendre la production du vaccin, ce qui va le conduire à verser à IDT jusqu'à 36,2 millions d'euros en cash et l'équivalent de 4,5 millions en nature au titre du matériel acheté par Valneva.



L'entreprise française a commencé à livrer les doses de VLA2001 aux Etats membres européens ayant commandé son vaccin, tout en conservant des stocks en vue d'un éventuel approvisionnement supplémentaire de ces États membres si la demande venait à augmenter.



A ce jour, les stocks constitués et non commandés représentent entre huit et 10 millions de doses que la société souhaite écouler sur le marché international dans les six à 12 prochains mois.



'Compte tenu du délai de péremption pour l'utilisation du vaccin, si Valneva ne trouvait pas d'acquéreurs pour ses stocks de vaccins, alors la destruction de ceux-ci ou l'impossibilité d'utilisation représenterait une perte de valeur significative pour Valneva', préviennent ce matin les analystes d'Invest Securities.



La société de Bourse évoque un manque à gagner compris entre 110 et 138 millions d'euros sur la base du prix unitaire de 13,8 euros estimé dans le cadre du contrat établi avec Bruxelles.



Suite à toutes ces annonces, le titre Valneva décrochait de plus de 12% à la Bourse de Paris lundi matin.