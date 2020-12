Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva : feu vert de l'AGE à une cotation aux Etats-Unis Cercle Finance • 23/12/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - Valneva annonce que toutes les résolutions recommandées par le directoire ont été approuvées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre, dont celles permettant une possible cotation aux Etats-Unis. La société de vaccins pourra ainsi préparer une éventuelle cotation et une offre publique d'actions sous forme d'American Depositary Shares sur le Nasdaq en 2021, sous réserve de l'état du marché et d'autres conditions, conformément à ses plans stratégiques. Le calendrier, le nombre de titres offerts et leur prix d'offre n'ont pas encore été déterminés. Valneva prévoit de soumettre un projet confidentiel de déclaration d'enregistrement à la Securities and Exchange Commission début 2021.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -2.45%