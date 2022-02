Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: évaluation initiale du CHMP pour VLA2001 information fournie par Cercle Finance • 25/02/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Valneva annonce avoir reçu une évaluation initiale du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001.



La société de vaccins se dit confiante quant à sa capacité à répondre à la liste de questions du CHMP dans les prochains jours, à la suite de quoi l'EMA lui transmettra un calendrier en vue d'une possible autorisation de marché conditionnelle.



Valneva prévoit de recevoir une recommandation positive pour une autorisation conditionnelle comme primovaccination chez les 18-55 ans à la fin du premier trimestre 2022, puis d'effectuer ses premières livraisons aux pays européens peu après.





