Valneva : étude pivot de phase 3 dans le chikungunya

(CercleFinance.com) - Valneva annonce l'initiation d'une étude pivot de phase 3 pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, dont les résultats, s'ils s'avèrent positifs, permettront de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché. Cette étude VLA1553-301 en double aveugle, contrôlée par placebo, est menée sur différents sites aux Etats-Unis chez environ 4.000 adultes en bonne santé âgés de 18 à 45 ans, répartis de façon aléatoire dans deux groupes différents vaccin et placebo. Le critère principal sera de démontrer l'innocuité et l'immunogénicité du vaccin après vaccination avec une seule dose. Une évaluation de la séroprotection sera effectuée chez un sous-groupe de participants sur la base de critères immunologiques.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +1.82%