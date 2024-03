Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valneva: essai de phase 1 initié dans le virus Zika information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva annonce l'initiation d'un essai de phase 1, VLA1601-102, pour évaluer l'innocuité et l'immunogénicité de VLA1601, son candidat vaccin inactivé et adjuvanté de deuxième génération contre le virus Zika (ZIKV).



'Il n'existe pas de vaccins préventifs ni de traitements efficaces contre le virus Zika qui demeure donc une menace pour la santé publique et a été inclus dans le programme de bons de revue prioritaire de la FDA concernant des maladies tropicales', souligne-t-il.



L'essai devrait inclure environ 150 participants âgés de 18 à 49 ans aux Etats-Unis. Les participants recevront une dose faible, moyenne ou élevée de VLA1601. Les données initiales de l'essai sont attendues au premier semestre 2025.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +1.22%