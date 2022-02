Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: essai dans le chikungunya chez l'adolescent information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Valneva fait part de l'initiation d'un essai de phase III chez les adolescents pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, en vue de demander un élargissement de l'indication du produit à cette tranche d'âge.



Cet essai financé par le CEPI 'pourrait également permettre d'obtenir l'homologation du vaccin au Brésil, celle-ci constituant alors potentiellement la première autorisation d'utilisation chez les populations endémiques', selon la société de vaccins.



Dans le cadre de cet essai conduit sur plusieurs sites au Brésil, 750 adolescents âgés de 12 à 17 ans seront randomisés selon un ratio 2:1 pour recevoir soit VLA1553, soit un placebo. L'objectif principal en est d'évaluer l'innocuité et l'immunogénicité après une seule injection de VLA1553.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +1.83%