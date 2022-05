Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: essai d'homogénéité réussi dans le chikungunya information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Valneva annonce le succès de l'essai de phase 3 visant à évaluer l'homogénéité des lots cliniques de son candidat vaccin contre le chikungunya, VLA1553, l'analyse finale incluant les données de suivi à six mois ayant confirmé les résultats initiaux de décembre 2021.



L'essai VLA1553-302 a atteint son critère principal d'évaluation, démontrant que trois lots fabriqués consécutivement ont provoqué des réponses immunitaires équivalentes, en mesurant les titres d'anticorps neutralisants 29 jours après la vaccination.



L'essai, qui comprenait 408 participants âgés de 18 à 45 ans, a confirmé le très bon profil d'immunogénicité démontré dans l'essai VLA1553-301. Les trois lots ont été bien tolérés et le profil d'innocuité était conforme aux résultats précédents.





