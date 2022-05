Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: essai d'évaluation de son vaccin Covid information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 17:57









(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé aujourd'hui l'initiation d'un essai clinique visant à évaluer son candidat vaccin contre la COVID-19 à virus entier inactivé, VLA2001, comme rappel hétérologue.



Il s'agira du 1er essai clinique à fournir des données de rappel avec VLA2001 chez des personnes qui soit ont été primo-vaccinées avec un vaccin à ARN messager soit ont été naturellement infectées par le virus de la COVID-19.



Si elles sont positives, les données pourraient soutenir une éventuelle utilisation de VLA2001 en tant que vaccin de rappel, sous réserve de l'obtention des recommandations et autorisations réglementaires.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris -3.93%