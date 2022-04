Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valneva: entouré pour sa reprise de cotation information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 15:12









(CercleFinance.com) - Valneva bondit de près de 15% après sa reprise de cotation sur Euronext à Paris, à compter de 13h30, le titre profitant de l'annonce de l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché au Royaume Uni pour son vaccin contre la Covid-19.



La MHRA britannique a en effet approuvé son candidat vaccin à virus entier inactivé, VLA20011, ce qui en fait la première autorisation du monde pour ce produit et la sixième dans le pays pour un vaccin contre la Covid-19.



Suite à la demande de la société française de vaccins, le cours de bourse de son action ordinaire sur Euronext Paris avait été suspendu ce 14 avril à compter de 9h00, afin de permettre la diffusion du communiqué en cours de matinée.





Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +10.23%