Valneva : entouré après une décision favorable de Bruxelles

(CercleFinance.com) - Valneva s'envole de 22% après l'approbation par la Commission européenne d'un accord pour la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de VLA2001, son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19, pendant deux ans, dont environ 27 millions en 2022. L'accord devrait être conclu après un examen final, portant notamment sur les volumes requis, par chacun des États membres de l'UE. La livraison du vaccin est actuellement prévue pour avril 2022, sous réserve de l'approbation réglementaire du produit. 'Nos récentes données de Phase 3 nous ont permis de démontrer la valeur de VLA2001 et nous sommes convaincus que d'autres accords de fourniture pourraient faire suite à celui-ci', commente Franck Grimaud, le directeur général de Valneva.

Valeurs associées VALNEVA Euronext Paris +22.83%