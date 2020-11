VALNEVA en net repli après des résultats et objectifs dégradés

(AOF) - Valneva chute de plus de 11% à 5,8 euros pénalisé par la révision à la baisse de ses objectifs annuels dans le sillage de résultats neuf mois dégradés. Le spécialiste des vaccins contre les maladies rares est frappé de plein fouet par la chute de l'industrie du voyage. Il table désormais sur une perte d'Ebitda comprise entre 40 et 50 millions d'euros, contre entre -10 millions et zero euro auparavant. Le chiffre d'affaires est attendu désormais à 120 millions, contre entre 120 et 140 millions auparavant.

Valneva nettement creusé ses pertes au cours des neuf premiers mois de l'exercice. La perte nette est ressortie au 30 septembre à 62,3 millions d'euros contre une perte de 2,4 millions un an plus tôt.

La perte sur Ebitda a atteint 45,2 millions contre un résultat positif de 3 millions il y a un an.

La chiffre d'affaires a reculé de plus de 27% à 58,8 millions.

La trésorerie atteignait fin septembre 156 millions. Pour l'exercice 2020, le groupe prévoit une trésorerie entre 180 et 200 millions et un chiffre d'affaires de 120 millions.

Valneva a précisé que son Ebitda 2020 demeurait significativement dépendant de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'industrie du voyage et notamment de la demande pour les vaccins du voyage, de la reconnaissance comptable des chiffres d'affaires liés à la collaboration avec Pfizer, au contrat avec le gouvernement britannique, à l'accord avec CEPI pour le vaccin chikungunya ainsi que d'autres éléments n'ayant aucun impact sur la trésorerie, et était de ce fait soumis à une forte variabilité.

Thomas Lingelbach, directeur général de Valneva, a indiqué " Ce trimestre a été marqué par d'excellents progrès pour la société - résultats initiaux positifs de nos études de Phase 2 pour Lyme, initiation d'une étude pivot de Phase 3 pour le chikungunya et signature d'un accord majeur avec le gouvernement britannique pour un vaccin contre le Covid-19".

"Cependant, il est également vrai que nos activités commerciales ont continué à souffrir de l'impact continu de la Covid-19 sur l'industrie du voyage. Néanmoins, nous continuons à nous concentrer sur la création de valeur pour nos actionnaires, comme l'illustre l'évolution de notre cours de bourse depuis le début de l'année 2020, et à tirer pleinement parti de nos atouts", a ajouté le dirigeant.

