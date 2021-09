Valneva en hausse, les discussions se poursuivent avec Bruxelles

(Crédits photo : Groupe Valneva - )

(AOF) - Valneva bondit de 12,2% à 18,87 euros, soutenu par deux bonnes nouvelles concernant son candidat vaccin VLA2001 contre le Covid-19. Récemment lâché par son principal client, le Royaume-Uni, la biotech français a annoncé ce matin poursuivre les discussions avec la Commission Européenne concernant un potentiel contrat de fourniture du vaccin. Le groupe s'attelle également activement à étudier toute opportunité de fournir VLA2001 à d'autres clients, sous réserve de l'obtention de données positives pour l'essai Cov-Compare, au quatrième trimestre, et d'une autorisation de mise sur le marché.

Le groupe a également annoncé aujourd'hui le début du recrutement des adolescents dans l'essai Cov-Compare.

Enfin, Valneva a commencé à administrer un rappel du vaccin aux volontaires de son essai de Phase 1/2, VLA2001-201. Cet élargissement planifié des essais de VLA2001 vise à soutenir de futures demandes réglementaires pour d'autres tranches d'âge que celles des adultes.

Thomas Lingelbach, chief executive officer de Valneva, a indiqué, “Nous continuons à recevoir chaque jour des messages de personnes à travers le monde qui attendent une technologie vaccinale plus traditionnelle. Nous continuons donc à croire que notre candidat vaccin différencié pourrait apporter une contribution majeure à la lutte actuelle contre la pandémie. Nous sommes convaincus que de nombreux pays, et des agences réglementaires, voudront avoir accès à un vaccin inactivé contre la Covid-19."

L'enjeu est d'importance pour les investisseurs. Soutenu par les perspectives du vaccin, le titre a atteint le 31 août en séance un record à 25,2 euros. Mais la douche froide britannique a ensuite fait plonger le titre de plus de 55% en quelques séances.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.